Народний депутат від фракції "Голосу" Юрій Юрчишин розповів, які зміни планують внести до антикорупційного законодавства.

Про це Юрчишин написав на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні антикорупційний комітет, в якому більшість мають представники ” Слуги народу” , запропонує частково скасувати антикорупційну реформу Володимира Зеленського. Сьогодні, найімовірніше, приймуть зміни до закону про запобігання корупції”, – повідомив він.

За словами депутата, зміни в законодавстві дозволяти не декларувати майно дітей, які не проживають разом з батьками.

“1 червня “слуги народу” повинні вперше подати декларації. І вони вирішили, що можна просто заховати свої статки, записавши їх на дітей. Точно так само робив Янукович, у якого був величезний автопарк в Межигір’ї, хоча він користувався тільки декількома автомобілями. Решта була для любих синочків”, – написав Юрчишин.

Крім того, в законопроекті також нібито пропонується не подавати декларації радникам в Офісі Президента, а також змінити систему декларування в державних підприємствах.