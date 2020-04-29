Про це повідомляє прес-служба Львівського штабу з протидії коронавірусу в Facebook.

Уточнюється, що рішення звернутися з проханням до уряду було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Звернутися до уряду з проханням дозволити роботу закладів громадського харчування в частині літніх майданчиків та обслуговування на винос з 12 травня (за протоколом)”, – сказано в рішенні.

Також у Львові просять з 12 травня дозволити відновлення роботи перукарень, магазинів одягу, квітів, книг і будівельних матеріалів, а також фотосалонів і магазинів техніки.

Крім того, міська влада Львова просить Кабмін дозволити відвідування парків і скверів, спортивних майданчиків для індивідуальних занять.

Наразі у Львові зафіксовано 405 підтверджених випадків зараження коронавірусом. 13 людей в місті померли від COVID-19.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що влада Австрії мають намір ще більше послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Так, з 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви