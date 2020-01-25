Таку думку він висловив в інтерв’ю #Буквам.

На його думку, таке призначення має під собою політичний підтекст і економічно не обґрунтоване.

“Мені взагалі не зрозуміле призначення людини не з галузі, яке не має ніяких економічних підстав. Тільки політичні. Це чергова боротьба за контроль над потоками – нічого іншого я не бачу”, – сказав Щурик.

Він вважає, що останнім часом підприємство працює успішно, а подібні призначення спрямовані на те, щоб його “покласти”.

“ОПЗ – успішно працююче останнім часом підприємство. Уже півроку на підприємстві все добре, крім того, що сьогоднішня влада буде намагатися зупинити завод і прислати людину, щоб покласти підприємство. Так вже було в 2016 році, коли були справи НАБУ, які повністю паралізували роботу заводу. Сьогодні, мені здається, включаються ті ж інструменти, тобто спроба дестабілізації обстановки на заводі, зупинка, знецінення та передача в чиїсь руки”, – зазначив він.

При цьому Щурик зазначив, що для заводу вкрай важлива приватизація найближчим часом.

“Якщо завод не буде приватизовано, то він точно перетворитися на металобрухт. Якщо ми хочемо, щоб завод вижив, його потрібно віддати приватному власнику”, – підкреслив він.

Керуючий нагадав, якими були спроби приватизації раніше.

“Коломойський свого часу готовий був заплатити близько 600 мільйонів доларів і судився з “Нортімою”, яка виграла конкурс. Потім було вже при мені кілька спроб приватизації, в 2015 зі стартовою ціною 550 мільйонів. Остання вже була 54 мільйони доларів оцінка”, – розповів Щурик.

Як відомо, Кабінет міністрів на засіданні 24 січня призначила виконуючим обов’язки голови ПАТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) Миколу Синицю.

З 2016 по 2019 рік Синиця очолював ДП “Українське державне аерогеодезичне підприємство”.

Також Синиця володіє торговою маркою “Два Гуся”.

Нагадаємо, в серпні 2019-го року “Одеський припортовий завод”, повністю зупинений в 2018 році, відновив виробництво. У вересні поточного року Кабінет Міністрів України визначив радника з приватизації ОПЗ. Їм стала американська компанія Pericles Global Advisory LLC. За допомогу в приватизації ОПЗ компанія отримає близько $ 855 тисяч і 1,74% суми, за яку завод буде придбаний.