Останні кадрові призначення в "Одеському припортовому заводі" свідчать про те, що влада намагається через відданих людей встановити контроль над роботою підприємства.

Про це написав перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков у своєму блозі під назвою “Два гуся” – не головне. Що буде з ОПЗ в 2020-му?”. Колонка оприлюднена на сайті видання LIGA.net.

Щуріков, зокрема, прокоментував призначення власника ресторану “Два гуся” Миколи Синиці виконуючим обов’язки голови правління ОПЗ.

“Кадрові рішення влади підтверджують побоювання, що ми зіткнулися зі старим принципом, коли головне – поставити своїх, нехай навіть непрофесійних, але відданих людей. Професійні навички або soft skills, або не враховуються. Можна говорити навіть про те, що ОПЗ потрапляє під зовнішній вплив. Синиця – не галузевик і, судячи з бізнесів, якими володіє, – бізнесмен середньої ланки. Зі свого минулого досвіду можу припустити, що мета призначення – контроль над ситуацією і вплив на процес “правильності” роботи заводу”, – зазначив Щуріков.

У зв’язку з цим він наголосив, що колектив ОПЗ сприйняв призначення Синиці “відповідним чином”, а будь-які його незаконні або сумнівні дії “будуть піддаватися розголосу”.

Окремо Щуріков вказав на той факт, що рішення Уряду про призначення Синиці було ухвалено з порушенням закону.

“Призначати нового керівника заводу, навіть у статусі виконуючого обов’язки, можливо тільки шляхом його обрання, але ніяк не призначення. Але кому сьогодні цікаво щось робити законно?” – пише Щуріков.

Він уточнив, що в наказі Фонду держмайна про призначення нових членів наглядової ради ОПЗ є відсилання на приватну компанію Grant Thornton: що кадрові рішення були прийняті з урахуванням її позиції. За словами Щурікова, саме ця компанія рішенням суду “заблокувала практично всю велику приватизацію в Україні, і зокрема приватизаційний процес ОПЗ”.

“Факт наштовхує на думку, що ті, хто і раніше намагався контролювати приватизацію, сьогодні теж якимось чином інтегровані у владу і мають достатню вагу для просування своїх інтересів”, – вважає Щуріков.

При цьому заступник директора ОПЗ зазначає, що наміри влади провести приватизацію заводу поки що не змінилися.

“Є тренд на приватизацію. Найближчим часом він повинен зберегтися. Як показує практика, перший рік будь-яка влада намагається приховувати своє справжнє обличчя і наміри, боротьба за гроші почнеться трохи пізніше”, – наголосив він.

За словами Щурікова, приватизація може зайняти “приблизно рік – два”, але вона “приречена на провал без виразного процесу реструктуризації боргів”. Правління ОПЗ вже ініціювало процеси реструктуризації.

“Останній рік дійсно був вдалим для ОПЗ. Вдалося не тільки стабілізувати роботу заводу, а й вирішити проблеми з боргами з оплати праці та підвищення рівня заробітної плати. На підприємство повернулися люди, які раніше звільнилися через його простій… Як би там не було, вихід у ОПЗ один – приватизація. Тільки приватний власник закінчить всі чвари. У нас мало часу, поки влада почне знищувати сама себе і усвідомить, що вона не “моновулик”, а безліч “бджолиних сімей”. Незабаром ці “бджоли” полетять у різні боки і будуть відстоювати свої інтереси”, – підсумував він.