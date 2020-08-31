Влада практично зупинила розвиток економіки, але так і не спромоглася загальмувати поширення коронавірусу в Україні.

Про це під час з’їзду партії “Європейська Солідарність” заявив її лідер, п’ятий президент України Петро Порошенко.

“Влада примудрилася майже зупинити економіку, але так і не спромоглася загальмувати поширення вірусу. Як наслідок, при всій загрозливості епідеміологічної ситуації, безробіття та безгрошів’я люди бояться більше, ніж хвороби чи навіть смерті.І це, на жаль, далеко не єдиний глухий кут, в який ця влада загнала нашу з вами країну своєю непрофесійністю, своєю безпорадністю, своїм аматорством, і як у тій приказці:”Куди кинь — усе клин”. І все виявилось зовсім інакше, ніж кричали на стадіоні, а список своїх обіцянок вони викинули на смітник ще на виході з НСК “Олімпійський””, – сказав Порошенко.

Він зазначив, що нова влада загрузла в численних корупційних скандалах

“Вони загрузли в численних корупційних скандалах. І, напевно, саме тому, щоб ніхто не докопався до їхніх справ ані сьогодні, ані в майбутньому, розтрощили незалежну антикорупційну інфраструктуру, яку створила наша команда і яка була визнана світом”, — сказав лідер партії.