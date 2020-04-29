Нардеп від "Євросолідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала дії влади щодо українців, які працюють в ЄС, та звинуватила владу в "підіграванні тезам РФ".

Про це йшлося відеозверненні нардепа, опублікованому в Facebook.

Як повідомлялося раніше, українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаційної служби України. Рейс мав виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40. Він був організований для доставлення до Великої Британії на роботу українських громадян, котрі мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.

Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль висунув Євросоюзу ряд умов та заявив про намір “курирувати” процес працевлаштування українців за кордон.

Цей інцидент обурив нардепа, голову Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом та члена ряду міжпарламентських груп та рад Іванну Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп звинуватила владу в порушенні прав українців та наплювацькому ставлення до громадян.

“Історія з невипусканням наших громадян за кордони країни, як на мене, є дуже небезпечною. І не тільки тому, що це є прямим та безпосереднім порушенням прав наших громадян. І не тільки тому, що це таке собі воскресіння УРСР у виконанні так званих “нових облич”. Насправді, наша влада, якій наплювати на громадян, яка вже проявила свою повну неспроможність в підготовці до пандемії, яка заплуталася в своїх свідченнях про антрикризові заходи, вона робить це не задля того, щоб забезпечити безпеку наших громадян”, — зазначила вона.

Климпуш-Цинцадзе звернула увагу на нестикування в позиції уряду щодо українців, які мали намір виїхати за кордон.

Зокрема, нардеп вказала на те, що уряд вимагає, щоб у громадян, які хочуть працевлаштуватися за кордоном, були контракт, медичне та соціальне забезпечення. Однак у тих українців, рейс яких сьогодні було скасовано, все необхідне було.

“Багатьом навіть здається, що так — правильно. Але ті українці, які сьогодні не вилетіли до Великої Британії, вони мали довгострокові контракти з роботодавцем. І що відбувається? Наша влада як терорист продовжує що робити? Вести переговори. Які ще умови? Відро ікри, ящик просекко і чартер до Оману? Мені б хотілося, щоб наша влада так само захищала трудові права українців тут, в Україні, як вона нібито кинулася захищати їх зараз за кордоном. Де? В Європі. Українці летіли не на якийсь невідомий континент, не в країну, що не контролюється ніяким урядом, а летіли до Великої Британії. Де їх трудові права при наявності трудового контракту з роботодавцем захищені”, —додала нардеп.

Воскресіння УРСР у виконанні "нових облич". Закриття кордонів на виїзд як потурання російським тезам про "негідницю Європу", що лише і прагне "рабів" з України… Ще трохи, і нам розкажуть, що Росія "не така вже й погана", і, як обіцяв Зеленський, "зійдемося десь посередині"… Gepostet von Ivanna Klympush-Tsintsadze am Mittwoch, 29. April 2020

Голова комітету ВРУ вважає, що ця ситуація показала, що представники влади “підіграють російським тезам” про те, що Європа використовує Україну як джерело “рабської сили”.

“Наша влада переконує нас в російських тезах. А російські тези говорять про наступне — Європі виключно потрібна рабська сила українців. Так ось, в Європі дійсно є брак робочої сили. А українцям, які сьогодні змушені сидіти по домівках, дійсно потрібна робота. Росія переконує, що вони їдуть туди в рабство. Наша влада сьогодні, так видається, підіграє цим російським тезам”, — зазначила вона.

Підсумовуючи, Климпуш-Цинцадзе заявила, що “ще трохи і нас почнуть переконувати, що Європа не така вже й хороша, а потім переконають, що Росія не така вже й погана”.