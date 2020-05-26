Про це йдеться в матеріалі інформаційного агентства Reuters.
Уряд Афганістану закликав талібів продовжити триденне припинення вогню і оголосив, що у вівторок увечері звільнить 900 ув’язнених.
“Важливо продовжити перемир’я і, щоб уникнути кровопролиття, афганський уряд готовий продовжити його”, – заявив прес-секретар радника з національної безпеки Афганістану Джавід Фейсал.
Таліби оголосили про триденний припинення вогню в честь свята Ід аль-Фітр, яким завершується священний місяць Рамадан.
Термін перемир’я закінчується опівночі у вівторок.
- У південній провінції Гільменд в Афганістані, на військовий центр, де розташовувалося близько 150 афганських військових, було скоєно напад. Відповідальність за атаку взяло на себе угрупування Талібан.