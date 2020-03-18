Про це повідомляє агентство Reuters.
Він закликав громадян Австралії відмовитися від усіх поїздок за кордон через пандемію коронавірусу COVID-19.
За словами Моррісона, спалах може тривати не менше шести місяців.
Оголошення надзвичайної ситуації дає владі Австралії повноваження закривати міста або регіони, вводити комендантську годину і наказувати жителям перебувати вдома на карантині, якщо це необхідно для стримування поширення вірусу.
Також введено заборону на будь-які необов’язкові масові заходи за участю понад 100 осіб (це не стосується шкіл, громадського транспорту і торгових центрів).
“Життя змінюється в Австралії, як і в усьому світі. Ці зміни будуть продовжуватися, оскільки ми маємо справу з глобальним коронавірусом. Таке відбувається раз на сто років”, – наголосив Моррісон.
В Австралії зафіксовано понад 500 випадків зараження COVID-19 і 6 випадків смерті.
- Сьогодні, 18 березня, о 12:00 в Україні в рамках заходів з протидії поширенню коронавірусу припиняється здійснення всіх пасажирських перевезень.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.