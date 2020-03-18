Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив у країні "надзвичайну ситуацію в сфері біологічної безпеки".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Він закликав громадян Австралії відмовитися від усіх поїздок за кордон через пандемію коронавірусу COVID-19.

За словами Моррісона, спалах може тривати не менше шести місяців.

Оголошення надзвичайної ситуації дає владі Австралії повноваження закривати міста або регіони, вводити комендантську годину і наказувати жителям перебувати вдома на карантині, якщо це необхідно для стримування поширення вірусу.

Також введено заборону на будь-які необов’язкові масові заходи за участю понад 100 осіб (це не стосується шкіл, громадського транспорту і торгових центрів).

“Життя змінюється в Австралії, як і в усьому світі. Ці зміни будуть продовжуватися, оскільки ми маємо справу з глобальним коронавірусом. Таке відбувається раз на сто років”, – наголосив Моррісон.

В Австралії зафіксовано понад 500 випадків зараження COVID-19 і 6 випадків смерті.