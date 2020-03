Повідомлення про це оприлюднено на сайті уряду Австралії.

“Урядовий комісар з питань інформації подала позов проти Facebook до федерального суду, стверджуючи, що ця соціальна мережа здійснила серйозні і неодноразові втручання в приватне життя всупереч закону Австралії про конфіденційність”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що особисті дані користувачів Facebook в Австралії були розкриті додатком This is Your Digital Life (“Це ваше цифрове життя”) з іншою метою, ніж та, для якої офіційно збиралася інформація. Це є порушенням закону про конфіденційність 1988 року.

Австралійський комісар з питань інформації Анджеліна Фальк звинуватила Facebook у розкритті даних про 311 127 користувачів для “політичного профілювання”. У позовній заяві зазначено, що це відбувалося з березня 2014-го по травень 2015 року.

Інформація могла бути розкрита для приватної компанії Cambridge Analytica, навколо якої раніше вже розгорівся скандал, і використана в політичних цілях, а також в інтересах третьої сторони.

Влада Австралії вважає, що “налаштування Facebook за замовчуванням сприяли розкриттю особистої інформації, в тому числі конфіденційної”. Також наголошується, що дизайн платформи Facebook не надав можливості користувачам контролювати спосіб розкриття їхніх даних.

“Дизайн платформи Facebook створено так, що користувачі не могли здійснювати розумний вибір і контролювати процес розкриття їхньої особистої інформації”, – заявила комісар з питань інформації Анджеліна Фальк.

Як повідомляє агентство Reuters, позов вимагає виплати компенсації, розмір якої не вказано. При цьому регулятор зазначає, що за кожне порушення закону про конфіденційність може бути призначено максимальне покарання у розмірі 1,7 млн австралійських доларів ($ 1,1 млн). Відтак, максимальна сума штрафу за 311 тисяч порушень може досягати $ 529 млрд австралійських доларів.

У компанії Facebook повідомили Reuters, що за останні два роки “активно взаємодіяли” з Управлінням комісара з інформації в рамках розслідування, а також “внесли серйозні зміни в платформи, проконсультувавшись із міжнародними регуляторами”.

У липні минулого року Федеральна комісія з торгівлі США оштрафувала Facebook на $ 5 млрд після перевірки того ж додатка This is Your Digital Life, який збирав дані користувачів з 2014 по 2015 роки. В цілому ж Facebook звинувачували в неналежному обміні інформацією 87 млн користувачів по всьому світу, за допомогою інструменту опитування британської компанії Cambridge Analytica.

Серед клієнтів зазначеної фірми була команда, яка займалася передвиборчою кампанією президента США Дональда Трампа в 2016 році.