Про це повідомляє OE24.
Так, маски обов’язково надягати в супермаркетах, поштових відділеннях та відділеннях банків, а також в громадському транспорті. Штраф за проїзд без маски в транспорті – 50 євро.
Також посилили правила релігійних зібрань. Кожен повинен носити маску, якщо його спільнота має контакти з зонами ризику за кордоном.
Таке рішення уряд прийняв через зростання числа заражених COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що з 20 липня влада Франції зобов’язали громадян носити маски у всіх громадських місцях закритого типу.