Австрійський уряд прийняв рішення посилити карантинні заходи і зобов'язав людей носити маски в громадських місцях.

Про це повідомляє OE24.

Так, маски обов’язково надягати в супермаркетах, поштових відділеннях та відділеннях банків, а також в громадському транспорті. Штраф за проїзд без маски в транспорті – 50 євро.

Також посилили правила релігійних зібрань. Кожен повинен носити маску, якщо його спільнота має контакти з зонами ризику за кордоном.

Таке рішення уряд прийняв через зростання числа заражених COVID-19.