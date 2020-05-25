Уряд Чорногорії оголосив про подолання епідемії коронавірусу COVID-19: в країні не зафіксовано нових випадків зараження.

Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті уряду.

“У Чорногорії більше немає людей, заражених новим коронавірусом”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в лабораторії Інституту громадського здоров’я країни завершили аналіз останніх 140 зразків, серед яких не виявили випадків COVID-19.

З початку спалаху в Чорногорії були інфіковані 324 людини: 315 з них одужали, 9 померли.

Інформацію про відсутність нових випадків зараження підтвердили і в самому Інституті громадського здоров’я Чорногорії.

“Офіційно: наразі немає активних випадків COVID-19 у Чорногорії. Після 68 днів з моменту першого зареєстрованого випадку в Чорногорії зараз немає пацієнтів, хворих на COVID-19. Наші лабораторії завершили аналіз 140 зразків, серед яких не було нових випадків COVID19. Водночас останній активний випадок відповідав критеріям повного одужання”, – наголошується в повідомленні.