Covid-19 Україна

оновлено 21.04.2020 о 22:01

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Влада Чорногорії прийняла рішення пом’якшити карантин

Уряд Чорногорії ухвалив рішення скоротити комендантську годину і дозволити магазинам працювати довше, оскільки рівень зараження на коронавірус залишається низьким.

Вівторок, 21 квітня 2020, 23:15

Про це повідомляє агентство Reuters.

Комендантська година, яка раніше починалася о 19:00 в робочі дні та в полудень у вихідні дні, тепер буде діяти з 11:00 до 17:00 весь тиждень.

У Національному координаційному органі з інфекційних захворювань заявили, що спорт і фізична активність дозволені, але з обов’язковим дотриманням дистанції і всіх інших профілактичних заходів.

При цьому дозволяється тільки вихід на вулицю для вигулу домашніх тварин, але не довше ніж на 60 хвилин.

  • Влада Польщі анонсувала поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
  • У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менш як 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани й бари, що працюють на виніс.
Теги: Коронавірус, карантин, Черногория

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