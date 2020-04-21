Влада Чорногорії прийняла рішення пом’якшити карантин

Про це повідомляє агентство Reuters.
Комендантська година, яка раніше починалася о 19:00 в робочі дні та в полудень у вихідні дні, тепер буде діяти з 11:00 до 17:00 весь тиждень.
У Національному координаційному органі з інфекційних захворювань заявили, що спорт і фізична активність дозволені, але з обов’язковим дотриманням дистанції і всіх інших профілактичних заходів.
При цьому дозволяється тільки вихід на вулицю для вигулу домашніх тварин, але не довше ніж на 60 хвилин.
- Влада Польщі анонсувала поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
- У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менш як 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани й бари, що працюють на виніс.