Влада Чилі оголосила про катастрофу через коронавірус

Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив у країні режим лиха через пандемію коронавірусу і ввів жорсткі заходи для боротьби з поширенням інфекції.

Про це повідомляє CNN Chile.

Щоб протистояти пандемії, уряд видав декрет про статус катастрофи, який буде діяти протягом 90 днів, починаючи з півночі 19 березня.

Міністерство охорони здоров’я Чилі заявило про 238 випадків зараження коронавірусом в країні. Вже закриті школи і університети, з 18 березня стало діяти закриття повітряних, сухопутних і морських кордонів для іноземців.

У Чилі обмежать зборів в громадських місцях, встановлять карантин і комендантську годину. Стежити за виконанням карантину також будуть військові, яких мають намір залучити для обмеження пересування людей.