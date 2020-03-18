Влада Чилі оголосила про катастрофу через коронавірус

Про це повідомляє CNN Chile.
Щоб протистояти пандемії, уряд видав декрет про статус катастрофи, який буде діяти протягом 90 днів, починаючи з півночі 19 березня.
Міністерство охорони здоров’я Чилі заявило про 238 випадків зараження коронавірусом в країні. Вже закриті школи і університети, з 18 березня стало діяти закриття повітряних, сухопутних і морських кордонів для іноземців.
У Чилі обмежать зборів в громадських місцях, встановлять карантин і комендантську годину. Стежити за виконанням карантину також будуть військові, яких мають намір залучити для обмеження пересування людей.
Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.
Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Нагадаємо, 13 березня загинула 71-річна жінка з Радомишля (Житомирська область), яка також була хвора COVID-19. Пацієнтка не відразу звернулася по допомогу лікарів та не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Один з київських пацієнтів, у яких виявили коронавірус COVID-19, заразився від пенсіонерки з Радомишля.
- Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.