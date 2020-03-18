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Влада Чилі оголосила про катастрофу через коронавірус

Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив у країні режим лиха через пандемію коронавірусу і ввів жорсткі заходи для боротьби з поширенням інфекції.

Середа, 18 березня 2020, 18:27

Про це повідомляє CNN Chile.

Щоб протистояти пандемії, уряд видав декрет про статус катастрофи, який буде діяти протягом 90 днів, починаючи з півночі 19 березня.

Міністерство охорони здоров’я Чилі заявило про 238 випадків зараження коронавірусом в країні. Вже закриті школи і університети, з 18 березня стало діяти закриття повітряних, сухопутних і морських кордонів для іноземців.

У Чилі обмежать зборів в громадських місцях, встановлять карантин і комендантську годину. Стежити за виконанням карантину також будуть військові, яких мають намір залучити для обмеження пересування людей.

Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.

Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.

Теги: коронавірус, Чилі

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