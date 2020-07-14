Про це 14 липня повідомив представник судової влади Ірану Голам Хоссейн Есмаїлі інформагентству Mizan Online.
Есмаїлі заявив, що Аскарі довго працював в міноборони Ірану і в 1995 році пішов у відставку. Незадовго до звільнення – як стверджує влада Ірану – Аскарі почав співпрацювати з ЦРУ США і продав їхній розвідці конфіденційну інформацію про ракетну програму.
Він також повідомив, що смертний вирок щодо іншого обвинуваченого у співпраці з ЦРУ – Махмуда Мусаві-Маджд – поки не приведений у виконання.
- Раніше повідомлялося про страту іранця, який шпигував на користь американських і ізраїльських розвідників і передавав інформацію про вбитого командира Революційної гвардії Кассема Сулеймані.