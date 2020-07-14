В Ірані минулого тижня стратили екс-військовослужбовця Резу Аскарі, якого засудили до смертної кари за звинуваченням у співпраці з ЦРУ США.

Про це 14 липня повідомив представник судової влади Ірану Голам Хоссейн Есмаїлі інформагентству Mizan Online.

Есмаїлі заявив, що Аскарі довго працював в міноборони Ірану і в 1995 році пішов у відставку. Незадовго до звільнення – як стверджує влада Ірану – Аскарі почав співпрацювати з ЦРУ США і продав їхній розвідці конфіденційну інформацію про ракетну програму.

Він також повідомив, що смертний вирок щодо іншого обвинуваченого у співпраці з ЦРУ – Махмуда Мусаві-Маджд – поки не приведений у виконання.