

Причиною заборони називають “порушення положень регламенту ЄС № 1008 від 2008 року, що містить загальні правила надання повітряних послуг в Євросоюзі”. За даними видання, це могло спричинити фінансові проблеми авіаперевізника.

“Протягом кількох місяців, як пояснюють джерела, компанія відчувала настільки великі економічні труднощі, що також затримувала виплату зарплати працівникам”, – йдеться в повідомленні.Відзначається, що зараз Ernest Airlines працюють з владою Італії, щоб відновити дозвіл на польоти і почати продаж квитків до моменту вступу в силу рішення.

Лоукост є найбільшим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрямки з Києва, чотири зі Львова, один з Одеси і два з Харкова.