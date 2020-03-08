В Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.

Про це пише видання Bloomberg.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте на пресконференції заявив, що уряд планує різко обмежити пересування жителів у північних регіонах.

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На такі заходи уряд пішов, коли у суботу кількість випадків захворювання на коронавірус зросла до 5883 осіб, і через який померло 233 людини. Крім того, Нікола Зінгаретті, лідер однієї з двох великих урядових партій, заявив, що заразився цією хворобою.

З 8 березня по 3 квітня будуть закриті на в’їзд і виїзд регіон Ломбардія зі столицею в Мілані і ще 14 провінцій:

Модена

Парма

П’яченца

Реджо-нель-Емілія

Ріміні

Пезаро і Урбіно

Венеція

Падуя

Тревізо

Алессандрія

Вербано-Кузьо-Оссола

Новара

Верчеллі

Асті

Турин, де знаходиться штаб-квартира Fiat Chrysler Automobiles, під обмеження поки не підпадає.

Згідно з рішенням уряду, забороняється будь-кому в’їжджати в дані райони або ж залишати їх. При цьому пересування по країні буде дозволено тільки з важливих причин, пов’язаних з бізнесом або здоров’ям.

Катання на лижах, громадські заходи, релігійні церемонії та робочі зустрічі будуть припинені, а школи, музеї, басейни та театри – закриті.

Торговим центрам буде заборонено працювати у вихідні, а барам та ресторанам буде дозволено працювати тільки за умови забезпечення відстані в 1 метр між відвідувачами.

Стежити за порядком на вулицях буде поліція та армія.