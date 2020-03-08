Про це пише видання Bloomberg.
Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте на пресконференції заявив, що уряд планує різко обмежити пересування жителів у північних регіонах.
На такі заходи уряд пішов, коли у суботу кількість випадків захворювання на коронавірус зросла до 5883 осіб, і через який померло 233 людини. Крім того, Нікола Зінгаретті, лідер однієї з двох великих урядових партій, заявив, що заразився цією хворобою.
З 8 березня по 3 квітня будуть закриті на в’їзд і виїзд регіон Ломбардія зі столицею в Мілані і ще 14 провінцій:
- Модена
- Парма
- П’яченца
- Реджо-нель-Емілія
- Ріміні
- Пезаро і Урбіно
- Венеція
- Падуя
- Тревізо
- Алессандрія
- Вербано-Кузьо-Оссола
- Новара
- Верчеллі
- Асті
Турин, де знаходиться штаб-квартира Fiat Chrysler Automobiles, під обмеження поки не підпадає.
Згідно з рішенням уряду, забороняється будь-кому в’їжджати в дані райони або ж залишати їх. При цьому пересування по країні буде дозволено тільки з важливих причин, пов’язаних з бізнесом або здоров’ям.
Катання на лижах, громадські заходи, релігійні церемонії та робочі зустрічі будуть припинені, а школи, музеї, басейни та театри – закриті.
Торговим центрам буде заборонено працювати у вихідні, а барам та ресторанам буде дозволено працювати тільки за умови забезпечення відстані в 1 метр між відвідувачами.
Стежити за порядком на вулицях буде поліція та армія.
- Раніше у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- Раніше з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції.
- Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.