Влада Японії вирішила розширити режим надзвичайного стану, введений через спалах коронавірусу, на всю територію країни. При цьому в якості економічної підтримки жителям хочуть роздати по 100 тисяч ієн ($ 930).

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Раніше японський уряд мав намір підтримати тільки ті домогосподарства, які змогли б підтвердити, що їхні доходи значно скоротилися. Їм хотіли виплатити по 300 тисяч ієн.

Однак при такій схемі подача документів, що підтверджують право на виплати, створила б умови для поширення коронавірусу, а допомога розподілялася б значно довше.

У результаті уряд Японії вирішив виплатити по 100 тисяч ієн всім без винятку. Прем’єр-міністр країни Сіндзо Абе зазначив, що процеси подачі заявок будуть спрощені і доступні через Інтернет, а також поштою. Таким чином, жителі країни зможуть швидше отримати кошти.

На нову програму підтримки уряду доведеться виділити з бюджету понад 14 трильйонів ієн (130 млрд доларів).

Як повідомляє агентство Kyodo News, критики ідеї про видачу грошової допомоги кожному жителю говорили, що в Японії з населенням в 126 млн людей на її реалізацію можуть піти місяці. Водночас міністр фінансів країни Таро Асо запевнив, що ресурси для виділення прямої грошової допомоги будуть готові вже до травня.

Передбачається, що гроші будуть видані також іноземцям, які проживають у Японії.

Що стосується режиму надзвичайного стану, то раніше він діяв тільки в Токіо, Осаці і ще п’яти префектурах Японії. Тепер же прем’єр Сіндзо Абе оголосив про рішення поширити режим НС на всю територію країни (47 префектур). Такі заходи вжито, щоб запобігти подальшому поширенню коронавірусу, інформує Kyodo.

Варто відзначити, що режим надзвичайного стану в Японії менш суворий, ніж в інших країнах світу. Надзвичайний стан дає право губернаторам у постраждалих від коронавірусу регіонах просити людей залишатися вдома. Вони також можуть просити про призупинення діяльності організацій і роботи закладів, де скупчується багато людей. Санкції за можливі порушення не передбачаються.

Громадський транспорт може продовжувати роботу.

В рамках надзвичайного стану влада Японії зможе конфісковувати будівлі і землі на потреби боротьби з коронавірусом.

Відтак, вказані заходи частково обмежують права і свободи громадян Японії, але водночас не блокують країну, як це відбувається в інших частинах світу.

Згідно з останніми даними, на коронавірус в Японії захворіли понад 9200 осіб. Померли 190 людей.