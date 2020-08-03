Їй було 29 років, а її майбутньому чоловікові – 50, свідчать судові документи. Вона говорила тільки в’єтнамською, він говорив корейською.

Незважаючи на комунікаційний бар’єр, їх союз продовжився. 4 листопада 2018 року, через день після їхньої зустрічі, вони одружилися перед її родиною у В’єтнамі.

Сім місяців по тому Трін – ім’я, яке CNN вибрала для неї, оскільки її справжнє ім’я було заборонено законом Південної Кореї, – переїхала в Південну Корею, щоб бути зі своїм чоловіком Шином. Через три місяці вона була мертва. Трин – одна з тисяч в’єтнамських жінок, що вступають в шлюб з південнокорейськими чоловіками через сватів, які підбирають дівчат чоловікам. Ця послуга не тільки заохочується в Південній Кореї, вона навіть субсидується місцевою владою.

У деяких пар вдалі, щасливі шлюби. Але багато іноземних наречених, які зустрічають чоловіків таким чином, офіційно класифікуються як мігрантки за шлюбом. Вони стали жертвами дискримінації, домашнього насильства і навіть вбивств з боку своїх чоловіків.

Статистика малює похмуру картину. В опитуванні, проведеному Національною комісією з прав людини в 2017 році, більше 42% жінок-іноземок повідомили про те, що піддавалися побутовому насильству, включаючи фізичне, словесне, сексуальне і фінансове. Для порівняння, близько 29% південнокорейських жінок, опитаних міністерством з питань гендерної рівності та сім’ї країни в минулому році, заявили, що вони стали жертвами побутового насильства, що, знову ж таки, включає ряд форм насильства.

Експерти кажуть, що винні дискримінаційні правила в поєднанні з сексизмом і расизмом в суспільстві, і вони наполягають на інституційних змінах для забезпечення безпеки іноземних наречених.

Проблеми зі зв’язком

З самого початку Трін і Шин зазнавали труднощів у спілкуванні.

Судячи з документів суду, після їхнього весілля Шин поїхав додому в Південну Корею. Вони жили окремо протягом декількох місяців, хоча і підтримували зв’язок через месенджер. Вони часто сварилися, так як Трін часто просила додаткову фінансову підтримку.

Нарешті, 16 серпня 2019 року Трін прибула в Південну Корею. Вона переїхала в місто Янчжу в провінції Кенги, що навколо столиці Сеулу, щоб жити зі своїм чоловіком. У судових документах не вказано, чому сталася затримка з її прибуттям до Південної Кореї, хоча пара повинна відповідати певним критеріям для отримання подружньої візи, в тому числі задовольняти поріг доходу.

Проте, як показують судові протоколи, суперечка тривала. Вони часто не погоджувалися один з одним – через мовний бар’єр, різницю в тому, як їм подобалося жити, і фінансових проблем.

Три місяці по тому, 16 листопада, Трін сказала Шин, що їде жити до родича в інше місто. Шин спробував зупинити її, тому вона схопила ніж з кухні і порізала йому праве стегно, як показують судові записи.

«Жертва тепер повертається на батьківщину як труп».

Суддя Кан Дон Хеок

Згідно з судовими протоколами, Шин взяв ніж і близько 10 разів ударив дружину в груди і живіт. Після того, як вона померла, Шин загорнув її тіло в пластик, посадив її і її речі в свою машину і поїхав в сад з хурмою в окрузі Ванджу, провінція Північна Чолла, в більш ніж 200 кілометрах (124 милях) від їхнього будинку в Янцзи.

Там він поховав її.

У квітні Шин був засуджений до 15 років тюремного ув’язнення за вбивство Трін. Докази, представлені на суді, включали в себе кадри з місця злочину, їх міжнародний шлюбний контракт і показання підсудного.

«Обвинувачений заслуговує важкого тюремного ув’язнення з урахуванням болю, який пережила жертва, гірких емоцій, з якими жертва повинна була так закінчити своє життя в чужій країні, і смутку сім’ї жертви, яка втратила кохану родичку», – суддя Кан Дон Хеок сказав під час винесення вироку , – «Жертва тепер повертається на батьківщину як труп».

Іноземні наречені в Південній Кореї

Протягом десятиліть в сільських районах Південної Кореї існував гендерний дисбаланс. Молоді жінки часто направляються в міста за роботою і щоб вийти заміж, в той час як їхні колеги-чоловіки залишаються, щоб доглядати за своєю землею і виконувати конфуціанські очікування, що вони доглядають за своїми літніми батьками.

У 1980-х роках місцеві органи влади почали субсидувати приватних шлюбних брокерів, які могли б представляти фермерів-холостяків етнічно корейським жінкам в Китаї, виплачуючи брокерам від 4 до 6 мільйонів вон (тоді приблизно вiд 3800 до 5700 доларів) за шлюб. Це була спроба вирішити проблему старіння населення, спонукаючи чоловіків знайти дружину і завести дітей.

У наступні десятиліття наречені перестали бути етнічними кореянками і стали приїжджати з більшого числа країн – Філіппін, В’єтнаму і Камбоджі.

Незабаром виникла індустрія транснаціональних шлюбних брокерів. За даними державної статистики, станом на травень в Південній Кореї було зареєстровано 380 шлюбних агентств.

Зараз більше іноземних наречених в Південній Кореї прибувають з В’єтнаму, ніж з будь-якої іншої країни. Більшість одружених чоловіків живуть в сільських районах Південної Кореї, де деякі провінції як і раніше пропонують субсидії. Наприклад, провінція Південна Чолла пропонує чоловікам старше 35 років, які раніше ніколи не були одружені, 5 мільйонів вон (4190 доларів) на одруження на дружині-іноземці та реєстрацію шлюбу.

У 2018 році 16608 корейських чоловіків і жінок-іноземок вийшли заміж, 6,338 з В’єтнаму, 3671 з Китаю і 1 560 з Таїланду. В цілому, 28% всіх шлюбів між іноземцем та корейцем були пов’язані з південнокорейським чоловіком і в’єтнамською нареченою.

Одна з причин, яерез яку так багато наречених приїжджають з В’єтнаму, – економічна. Згідно CIA World Factbook, ВВП на душу населення у В’єтнамі в 2017 році склав 6900 доларів, в тому ж році в Південній Кореї – 39 500 доларів. Наречені часто молоді і сподіваються на краще життя. Згідно з державним опитуванням, проведеним у 2017 році, середній вік користувачів шлюбних брокерів становив 43,6 року, тоді як середній вік іноземних наречених становив 25,2 року.

«Жертва довіряла обвинуваченому – вона покинула В’єтнам і почала своє життя в Південній Кореї».

Суддя Кан Дон Хеок

Експерти і офіційні особи не згодні з тим, як класифікувати цю світову тенденцію. У документі «Дії Організації Об’єднаних Націй по співпраці в боротьбі з торгівлею людьми» йдеться про те, що в’єтнамські жінки продаються в ряді країн, включаючи Південну Корею, для «примусових шлюбів».

Але Лі Джин Хе, адвокат Центру друзів мігрантів, що базується в Сеулі, сказав, що іноземні наречені воліють приїжджати в Південну Корею – навіть якщо основною причиною є відправка грошей своїм сім’ям додому, а не для їх особистої вигоди.

У справі Трін судові документи вказували, що вона добровільно вирушила до Південної Кореї.

«Жертва довіряла обвинуваченому – вона покинула В’єтнам і почала своє життя в Південній Кореї», – сказав суддя Канг.

Що йде не так

Уряд Південної Кореї і країни Південно-Східної Азії давно стурбовані тим, що іноземна індустрія наречених може привести до торгівлі людьми та зловживань.

У 2010 році Камбоджа тимчасово заборонила своїм громадянам вступати в шлюб з південнокорейцями. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ у В’єтнамі, влада В’єтнаму також висловили стурбованість Південною Кореєю.

У самій Південній Кореї правила також були посилені – з 2014 року громадяни Кореї і їх іноземні подружжя повинні довести, що вони можуть спілкуватися, щоб отримати візу. Кандидати повинні довести, що наречена має принаймні базовий корейський, або що пара може спілкуватися третьою мовою. Незрозуміло, як Трін ухилилася від цього правила, незважаючи на проблеми в спілкуванні з чоловіком. Немає ніяких доказів здатності чоловіка говорити в’єтнамською.

Крім того, минулого року Південна Корея оголосила про плани заборонити чоловікам з образливою історією спонсорувати візу для нареченої-іноземки. Цей закон вступить в силу в жовтні.

Але в Південній Кореї все ще є інституційні проблеми, які ставлять іноземних наречених і їхніх чоловіків в нерівне становище.

Відповідно до імміграційного законодавства Південної Кореї іноземним нареченим необхідно, щоб їхні чоловіки продовжували спонсорувати свою візу кожні п’ять років.

«Є випадки, коли чоловіки загрожують відкликати свою гарантію, якщо дружина хоче розлучитися», – сказав адвокат Лі.

Жінки, які отримали подружню візу, можуть працювати в Південній Кореї і можуть в кінцевому підсумку стати постійними жителями.

Якщо чоловік ображає, дружина повинна довести жорстоке поводження, якщо вона хоче продовжувати жити в Південній Кореї без спонсорства. А якщо пара розлучається і не має дітей, дружина повинна повернутися на батьківщину.

«Ці інституційні умови посилюють вплив корейських подружжя», – сказала Хео Янг-Сук, голова Корейського центру з прав жінок-мігрантів. «Навіть коли є проблеми, жінки-мігранти вважають, що їм слід підтримувати свій нещасливий шлюб через ці інституційних проблем».

В опитуванні Національної комісії з прав людини 2017 року більшість опитаних іноземних наречених заявили, що нікому не розповідали про домашнє насильство, яке вони перенесли. Вони сказали, що соромилися, не знали, кому сказати, і не очікували, що щось зміниться при цьому.

Що потрібно змінити

Нелегко бути жінкою в Південній Кореї.

Країна є однією з найнижчих в ОЕСР в останній доповіді Світового економічного форуму про глобальну ґендерний розрив – частково через нерівні політичних і робочих можливостей для жінок. За останні кілька років звинувачення в сексуальних злочинах проти зірок шоу-бізнесу, політиків і спортивних тренерів спонукали розправитися з тим, що деякі вважають глибоко патріархальної культурою.

«Жінки-мігранти стикаються з багатошарової дискримінацією – часто проблеми дискримінації за ознакою статі та расової дискримінації в поєднанні з інституційними складнощами створюють проблеми».

Хио Янг-Сук, керівник Корейського центру з прав жінок-мігрантів

За словами Хио, для іноземних наречених життя ще складніше.

«Корейці часто показують почуття неповноцінності Заходу, навіть визначаючи себе як жертви расизму, але перевершують людей з країн, де економічні умови не такі високі, як в Кореї», – сказала вона.

У Південній Кореї немає закону, що гарантує правовий захист від дискримінації для всіх громадян, включаючи меншини і ЛГБТ. Пропонований законопроект спрямований на захист людей, які стикаються з дискримінацією, і дає державі можливість вирішувати суперечки і захищати людей. Поки неясно, коли буде прийнятий законопроект, хоча парламент повернувся до роботи 17 липня.

У разі схвалення, Джанг вважає, що закон може допомогти жінкам-мігрантам, хоча в законі конкретно не говориться про жорстоке поводження з ними. Це, однак, забороняє непряму дискримінацію, яка завдає фізичного чи психічного болю групі або людині.

«Якщо (відношення до жінок-мігрантів) визначається як дискримінація і може бути виправлено, я думаю, що багато жінок-мігрантів в нашому суспільстві можуть жити безпечніше і з великою гідністю».

Адвокат Лі не вірить, що цей законопроект стане швидким рішенням для жінок-мігрантів. Замість цього вона вважає, що законопроект допоможе домогтися соціального зсуву, підвищить інформованість про расову дискримінацію на роботі, в школі і вдома.

«Я вірю, що це відрадить людей від розпалювання ненависті і спонукатиме виправляти систематичну дискримінацію. Принаймні, люди будуть знати, яка поведінка і які слова є дискримінаційними і приведуть до покарання», – сказала вона.