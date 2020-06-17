Влада Києва оскаржила рішення Окружного адміністративного суду, який визнав протиправним і скасував розпорядження про створення пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Хочу повідомити, що місто подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду, який визнав протиправним і скасував розпорядження КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. Бо, я переконаний, не може купка людей, які ініціювали позов із різних мотивів, зокрема, і політичних, зневажати інтереси громади”, – зазначив Кличко.

Він запевнив, що місто буде відстоювати пішохідну зону.

“І як я казав раніше, облаштовувати її як одну з туристичних локацій. Наступного року ми плануємо реконструкцію Контрактової площі і вулиці Сагайдачного”, – нагадав Кличко.

(На відео – з 6:25)

Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Київської міської держадміністрації про створення пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі.

У рішенні суду говорилося, що органи місцевого самоврядування мають право лише тимчасово обмежувати рух транспорту на вулицях, наприклад на час ремонту або народних гулянь. Повністю заборонити рух, на думку суду, можна лише для окремої категорії транспортних засобів та у виключних випадках. Крім того, суд мав сумніви, що у разі пожежі на пішохідній вулиці можуть проїхати пожежні машини.