Влада Києва вже ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в місті через коронавірус COVID-19.

Про це розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, рішення про режим НС було ухвалено днями, і зараз документи проходять юридичні процедури.

“Ми вже позавчора прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві. Документи зараз проходять юридичні процедури. Насправді, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни 10 березня. А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва”, – наголосив Поворозник.

Він уточнив, що всі заходи, передбачені режимом надзвичайної ситуації, “в Києві вже впроваджуються”.

Поворозник також не виключає, що обмежувальні заходи в Києві, які діють до 3 квітня, можуть бути продовжені.

“Усе буде залежати від того, наскільки ми свідомо будемо ставитися до тих заходів, які сьогодні запроваджені. Якщо ми сьогодні будемо дотримуватися встановлених правил – сидіти вдома, виходити лише за продуктами і при цьому тримати дистанцію від людей – тоді це буде один сценарій. Тоді це може завершитися на початку квітня. Якщо ми будемо безвідповідально ставитись, наприклад, відпускати дітей у комп’ютерний клуб – то ситуація буде зовсім інша. І в такому випадку прогнозувати, коли завершаться обмежувальні заходи, складно”, – заявив він.

ДОВІДКА. Відповідно до Кодексу цивільного захисту, надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, викликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією і так далі. Дія режиму НС направлена на те, щоб захистити жителів від внутрішньої або зовнішньої загрози. Такий режим може вводитися як на території всієї країни, так і в окремих областях та регіонах.

У випадку з коронавірусом діють зазвичай такі обмеження: закриваються всі ринки, торгові та розважальні центри; закриваються театри, кіно і музеї; заборонені масові заходи; може бути зупинена робота громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами; навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин; медичні установи переходять на роботу в режимі підвищеної готовності; заборона на в’їзд людям з епіцентрів поширення COVID-19.