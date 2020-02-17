Про це повідомляє інформагентство AFP.

Китайські чиновники закликали пацієнтів, які одужали від коронавірусу, здати кров, щоб можна було витягти плазму для лікування інших, що знаходяться в критичному стані.

“Плазма від пацієнтів, які одужали від пневмонії, викликаної COVID-19, містить антитіла, які можуть допомогти зменшити вірусне навантаження у критично хворих пацієнтів”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на минулому тижні одинадцять пацієнтів в лікарні в Ухані – епіцентрі хвороби – отримували інфузії плазми. Один пацієнт (серед них) уже виписаний, один може встати з ліжка і ходити, а решта всі – видужують.

Відзначимо, що фармацевтичні компанії прагнуть розробити вакцину для лікування епідемії, в результаті якої загинуло 1 тис.770 осіб і заразилося понад 70 тис. 500 осіб по всьому Китаю.