Про це повідомляє інформагентство AFP.
Китайські чиновники закликали пацієнтів, які одужали від коронавірусу, здати кров, щоб можна було витягти плазму для лікування інших, що знаходяться в критичному стані.
“Плазма від пацієнтів, які одужали від пневмонії, викликаної COVID-19, містить антитіла, які можуть допомогти зменшити вірусне навантаження у критично хворих пацієнтів”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що на минулому тижні одинадцять пацієнтів в лікарні в Ухані – епіцентрі хвороби – отримували інфузії плазми. Один пацієнт (серед них) уже виписаний, один може встати з ліжка і ходити, а решта всі – видужують.
Відзначимо, що фармацевтичні компанії прагнуть розробити вакцину для лікування епідемії, в результаті якої загинуло 1 тис.770 осіб і заразилося понад 70 тис. 500 осіб по всьому Китаю.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків. У неділю, 17 лютого, жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 105 осіб.
- Українці, які досі знаходяться в китайському місті Ухань (провінція Хубей), епіцентрі спалаху смертельного коронавірусу, будуть евакуйовані і прибудуть до України 19 лютого.
- Кабінет міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.