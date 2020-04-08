Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Заборона на виїзд з міста діяла більш ніж два місяці – з 23 січня.
Тепер же кожен житель, у якого є “зелений” код у спеціальному додатку для смартфонів, може залишити Ухань. Зазначений код є показником того, що людина здорова.
Залізничне і автомобільне сполучення в Ухані відновлено. Як повідомляє агентство Reuters, у середу 55 тисяч людей збираються залишити Ухань на поїздах.
Крім того, з середи жителі Уханя зможуть користуватися громадським транспортом, якщо нададуть QR-код для підтвердження того, що вони здорові. Цей код є унікальним для кожної людини в країні.
На виліт із Уханя в середу заплановано 200 авіарейсів, які перевезуть близько 10 тисяч пасажирів.
При цьому деякі транспортні обмеження залишаться в силі. Також в місті залишаться закритими школи.
Людям, зайнятим у сфері виготовлення медикаментів та інших товарів повсякденного попиту, буде дозволено повернутися на роботу. Будуть перезапущені й інші галузі, які впливають на національні або глобальні ланцюжки поставок.
Минулого місяця в Ухані були відкриті торгові центри після того, як протягом тижня не було зафіксовано випадків нових заражень коронавірусом.
Тим часом жорсткі карантинні обмеження залишаються в інших містах і регіонах Китаю. Так, в Пекіні, де в понеділок був підтверджений 31 новий випадок зараження, міська влада оголосила про нові жорсткі заходи. Зокрема, будь-яка людина, котра в’їжджає в місто, повинна бути поміщена на карантин.
З початку спалаху вірусу в Китаї померли більше 3300 осіб, 81 тис. 740 осіб були інфіковані.
- Напередодні повідомлялося, що в Китаї вперше з січня за добу не зафіксовано летальних випадків від коронавірусу COVID-19.
- Відкриті через місяці карантину туристичні місця в Китаї переповнені людьми, незважаючи на те, що медики побоюються третьої хвилі COVID-19.
- Майже два місяці китайська влада приховували інформацію про поширення коронавірусу COVID-19. Китай неодноразово і переконливо наполягав на тому, що передача коронавірусу від людини до людини неможлива. Детальну хронологію брехні китайської влади склав американський журнал National Review.