У китайському місті Ухань, який став епіцентром спалаху коронавірусу COVID-19, знято заборону на виїзд, а також відновлено роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Заборона на виїзд з міста діяла більш ніж два місяці – з 23 січня.

Тепер же кожен житель, у якого є “зелений” код у спеціальному додатку для смартфонів, може залишити Ухань. Зазначений код є показником того, що людина здорова.

Залізничне і автомобільне сполучення в Ухані відновлено. Як повідомляє агентство Reuters, у середу 55 тисяч людей збираються залишити Ухань на поїздах.

Крім того, з середи жителі Уханя зможуть користуватися громадським транспортом, якщо нададуть QR-код для підтвердження того, що вони здорові. Цей код є унікальним для кожної людини в країні.

На виліт із Уханя в середу заплановано 200 авіарейсів, які перевезуть близько 10 тисяч пасажирів.

При цьому деякі транспортні обмеження залишаться в силі. Також в місті залишаться закритими школи.

Людям, зайнятим у сфері виготовлення медикаментів та інших товарів повсякденного попиту, буде дозволено повернутися на роботу. Будуть перезапущені й інші галузі, які впливають на національні або глобальні ланцюжки поставок.

Минулого місяця в Ухані були відкриті торгові центри після того, як протягом тижня не було зафіксовано випадків нових заражень коронавірусом.

Тим часом жорсткі карантинні обмеження залишаються в інших містах і регіонах Китаю. Так, в Пекіні, де в понеділок був підтверджений 31 новий випадок зараження, міська влада оголосила про нові жорсткі заходи. Зокрема, будь-яка людина, котра в’їжджає в місто, повинна бути поміщена на карантин.

З початку спалаху вірусу в Китаї померли більше 3300 осіб, 81 тис. 740 осіб були інфіковані.