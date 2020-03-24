Китайська влада вирішила зняти блокаду з провінції Хубей, з якої почався спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на місцеві органи охорони здоров’я.

Так, із 25 березня жителям провінції (крім міста Ухань), у кого в смартфоні буде висвітлюватися зелений QR-код, дозволять виїжджати за її межі. Зелений код означає, що у людини немає температури, вона не входить до переліку підтверджених або підозрілих випадків, повідомляє американський телеканал CNN.

З 8 квітня аналогічні послаблення планується ввести в місті Ухань (епіцентрі спалаху вірусу), яке було закрито ще 23 січня.

Жителям інших регіонів Китаю теж дозволять в’їжджати до провінції Хубей та Уханю.

Очікується, що підприємства в Ухані поступово відновлять свою діяльність, в той час як терміни відкриття шкіл та університетів ще не визначено.

24 березня в Ухані зареєстрували лише один новий випадок зараження COVID-19. Однак у попередні п’ять днів нових випадків взагалі не було.

У провінції Хубей було зафіксовано більшість інфікувань і смертей у Китаї. Станом на понеділок зареєстровано 67 801 випадок зараження і 3160 смертей.

Згідно з офіційними даними, за останні 24 години в Китаї зафіксували 78 нових випадків захворювання (найбільше в столиці країни, Пекіні, – 31 випадок). За винятком чотирьох, всі вони пов’язані з людьми, котрі повернулися з-за кордону.

У зв’язку з цим у Пекіні вирішили посилити карантинні заходи для приїжджих. Всі люди, які в’їжджають у місто, будуть проходити централізований карантин і перевірку на коронавірус.

Зростання кількості “завезених” випадків COVID-19, а також зняття карантинних обмежень у деяких містах викликали побоювання з приводу виникнення другої хвилі заражень.