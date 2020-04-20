Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
У заяві Ради фетви Еміратів (фетва — рішення, засноване на ісламському праві – ред.), опублікованому в державних ЗМІ пізно ввечері в неділю, повідомляється, що всі здорові люди зобов’язані дотримуватися посту.
Разом з тим, медичним працівникам, що знаходяться на передньому краї боротьби з епідемією коронавірусу, дозволено не дотримуватися посту “якщо вони бояться, що він може привести до ослаблення і це призведе до втрати пацієнтів”.
Нагадаємо, священний для мусульман місяць Рамадан починається 23 квітня і закінчиться 23 травня.
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В Ірані можуть дозволити відвідувати мечеті через два тижні, рішення на час Рамадану ухвалюватимуть згодом.