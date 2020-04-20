В Об'єднаних Арабських Еміратах дозволили лікарям, які лікують пацієнтів з COVID-19 не дотримуватися мусульманського посту Рамадан.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У заяві Ради фетви Еміратів (фетва — рішення, засноване на ісламському праві – ред.), опублікованому в державних ЗМІ пізно ввечері в неділю, повідомляється, що всі здорові люди зобов’язані дотримуватися посту.

Разом з тим, медичним працівникам, що знаходяться на передньому краї боротьби з епідемією коронавірусу, дозволено не дотримуватися посту “якщо вони бояться, що він може привести до ослаблення і це призведе до втрати пацієнтів”.

Нагадаємо, священний для мусульман місяць Рамадан починається 23 квітня і закінчиться 23 травня.