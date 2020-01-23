Адміністрація столиці Китаю Пекіна скасувала масштабні заходи з нагоди настання Нового року за місячним календарем.

Про це повідомляє агентство AFP.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Станом на 22 січня відомо про 17 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Урочистості, які в останні роки залучали величезну кількість туристів, не відбудуться через побоювання масового зараження новим коронавірусом.

Пекінська туристична мережа уточнила, що пекінські храмові ярмарки, спочатку заплановані на 25-29 січня, будуть скасовані, пише Channel News Asia.

Китайський Новий рік починають святкувати на друге молодик після зимового сонцестояння. У 2020 році початок святкувань припадає на 25 січня.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, які симптоми незвичайного захворювання.

У четвер, 23 січня, в Міністерстві охорони здоров’я відбувся брифінг, під час якого медики представили всю актуальну інформацію про китайський коронавірус.