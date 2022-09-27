Центральне розвідувальне управління США кілька тижнів тому попередило Німеччину про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі. У вівторок повідомили про витік газу з російських трубопроводів, що ведуть до Німеччини.

Про це пише Spiegel.

Уряд Німеччини отримав повідомлення ЦРУ влітку, повідомив німецький журнал з посиланням на неназвані джерела, додавши, що Берлін припускає цілеспрямовану атаку на газопроводи Nord Stream 1 і 2.

Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів у Балтійському і Північному морях викликала велике занепокоєння серед військових ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

“Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності Інтернету, але, попри їхню важливість, вони все ще навряд чи захищені від атак або диверсій”, — каже високопоставлений представник Бундесверу.

Інцидент на газопроводах Nord Stream показує, що небезпека, можливо, була недооцінена.

В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах Nord Stream під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Видання SVT з посиланням на сейсмологів пише, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 1:03.

Eurasia Group наголосили, що незаплановані витоки в підводних трубопроводах трапляються рідко. Витоки означають, що, ймовірно, жоден із трубопроводів не буде постачати газ до ЄС протягом майбутньої зими, незалежно від перебігу війни в Україні. Інцидент може свідчити про постійне закриття обох ліній.

Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.

Управління безпеки нафти Норвегії (PSA) у день вибухів закликало нафтові компанії бути пильними щодо неопізнаних дронів. БПЛА літали поблизу норвезьких морських нафтогазових платформ.