Про це пише Spiegel.
Уряд Німеччини отримав повідомлення ЦРУ влітку, повідомив німецький журнал з посиланням на неназвані джерела, додавши, що Берлін припускає цілеспрямовану атаку на газопроводи Nord Stream 1 і 2.
Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів у Балтійському і Північному морях викликала велике занепокоєння серед військових ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну.
“Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності Інтернету, але, попри їхню важливість, вони все ще навряд чи захищені від атак або диверсій”, — каже високопоставлений представник Бундесверу.
Інцидент на газопроводах Nord Stream показує, що небезпека, можливо, була недооцінена.
В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах Nord Stream під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.
Видання SVT з посиланням на сейсмологів пише, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 1:03.
Eurasia Group наголосили, що незаплановані витоки в підводних трубопроводах трапляються рідко. Витоки означають, що, ймовірно, жоден із трубопроводів не буде постачати газ до ЄС протягом майбутньої зими, незалежно від перебігу війни в Україні. Інцидент може свідчити про постійне закриття обох ліній.
Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.
Управління безпеки нафти Норвегії (PSA) у день вибухів закликало нафтові компанії бути пильними щодо неопізнаних дронів. БПЛА літали поблизу норвезьких морських нафтогазових платформ.
- Раніше у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії.
- В ЄС розслідують причини витоки газу на “Північному потоці” і не запущеному в роботу “Північному потоці-2”. Не виключають можливості диверсії.