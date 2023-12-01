Тепер не треба особисто привозити довідки під час проходження військово-лікарської комісії. Обмінюйтеся ними в електронному форматі через систему документообігу. Із серпня впроваджували та тестували цей процес: система вже працює для військових ЗСУ та Міноборони в більшості військових частин, ТЦК та інших медичних закладах, де захисники й захисниці проходять комісію.

Військово-лікарська комісія — важка, бюрократична та часто зневажлива процедура. Бійці, попри поранення, вимушені годинами стояти в чергах, щоб занести кілька папірців. Це демотивувальний і довгий процес.