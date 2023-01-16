Про це сповістив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Уже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція – розбирають завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі. Цієї ночі з-під завалів рятувальники дістали ще кількох загиблих. Уже відомо про 35 загиблих, серед яких 2 дітей.
39 осіб врятовані, 75 – поранені. З-поміж поранених 14 дітей.
Ще 35 мешканців будинку зникли безвісти. Пошук людей під завалами триває.
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