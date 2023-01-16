Про це сповістив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Уже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція – розбирають завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі.  Цієї ночі з-під завалів рятувальники дістали ще кількох загиблих. Уже відомо про 35 загиблих, серед яких 2 дітей. 

39 осіб врятовані, 75 – поранені. З-поміж поранених 14 дітей.

Ще 35 мешканців будинку зникли безвісти. Пошук людей під завалами триває. 

Джерело: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА