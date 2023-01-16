У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, знищивши цілий під’їзд і сусідні квартири. Під завалами опинилися люди. Рятувальники уже знайшли 35 загиблих, з них двоє дітей.