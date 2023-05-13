Учасники "Євробачення" від України, гурт TVORCHI, привернули увагу до вибухів у Тернополі – їхньому рідному місті.

Відповідний допис виконавці розмістили в Instagram.

Вночі 13 травня майже всю Україну сколихнула масштабна повітряна тривога. Попри активну роботу сил ППО, у Тернополі є влучання. За попередніми даними, був приліт в промзону. Станом на 23:40 міський голова Тернополя повідомив, що у місті сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники.

Гурт TVORCHI, презентувавши Україну на пісенному конкурсі “Євробачення”, привернув увагу до цього чергового злочину РФ в їхньому рідному місті. У соцмережах вони розмістили напис “Тернопіль” на чорному тлі. Учасники гурту закликали подивитися те, що сталося в їхньому місті.

Довідково. TVORCHI — український музичний гурт, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

Музиканти вже мають чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів.