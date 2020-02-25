Про це йшлося на його брифінгу, трансляція велася на Youtube-каналі Державного департаменту США.
Помпео підкреслив, що втручання інших держав у проведення виборів в США є “неприпустимим”. Також він повідомив, що США готові до “дій у відповідь”.
“Якщо Росія чи будь-який інший іноземний гравець зроблять кроки, щоб підірвати наші демократичні процеси, ми зробимо дії у відповідь. Втручання Росії у вибори не є унікальною проблемою для Америки. Росіяни сіють розбрат між громадянами США та інших країн від Білорусі до Зімбабве”, — сказав він.
Про які саме дії у відповідь йдеться Помпео не уточнив.
На відео с 5:30 хв.
Представники Демократичної партії США зажадали від адміністрації президента Дональда Трампа ввести санкції відносно Російської Федерації за факти, що свідчать про спроби втрутитися в президентські вибори 2020 року.
Як повідомлялося раніше, розвідка США встановила факт втручання Росії в президентські вибори 2020 року з метою сприяння переобранню Дональда Трампа. Після оприлюднення цієї інформації Трамп звільнив виконувача обов’язків директора національної розвідки.
В той же час видання The New York Times, посилаючись на інсайдерів, стверджує, що Росія втручається в американські вибори, намагаючись надати Берні Сандерсу підтримку на праймеріз Демократичної партії.
- Раніше повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.
- 6 січня минулого року американська розвідка опублікувала доповідь про втручання Росії в президентські вибори в США. Згідно з доповіддю, США розцінюють дії Росії і Путіна як мали на меті підірвати суспільну віру в демократичний процес у США, спотворити авторитет Клінтон і завдати шкоди потенційному президенту США.