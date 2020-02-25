Держсекретар Сполучених штатів Америки Майк Помпео пригрозив Росії та іншим державам "діями у відповідь" у разі їх втручання в президентські вибори.

Про це йшлося на його брифінгу, трансляція велася на Youtube-каналі Державного департаменту США.

Помпео підкреслив, що втручання інших держав у проведення виборів в США є “неприпустимим”. Також він повідомив, що США готові до “дій у відповідь”.

“Якщо Росія чи будь-який інший іноземний гравець зроблять кроки, щоб підірвати наші демократичні процеси, ми зробимо дії у відповідь. Втручання Росії у вибори не є унікальною проблемою для Америки. Росіяни сіють розбрат між громадянами США та інших країн від Білорусі до Зімбабве”, — сказав він.

Про які саме дії у відповідь йдеться Помпео не уточнив.

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На відео с 5:30 хв.

Представники Демократичної партії США зажадали від адміністрації президента Дональда Трампа ввести санкції відносно Російської Федерації за факти, що свідчать про спроби втрутитися в президентські вибори 2020 року.

Як повідомлялося раніше, розвідка США встановила факт втручання Росії в президентські вибори 2020 року з метою сприяння переобранню Дональда Трампа. Після оприлюднення цієї інформації Трамп звільнив виконувача обов’язків директора національної розвідки.

В той же час видання The New York Times, посилаючись на інсайдерів, стверджує, що Росія втручається в американські вибори, намагаючись надати Берні Сандерсу підтримку на праймеріз Демократичної партії.