Відео опубліковано на YouTube-каналі Порошенка.

“У новорічних святах є якась магічна сила. За будь-яких обставин вони приносять непереборно добрий настрій. Хто-хто, а наша команда “Європейської солідарності” ніколи не опускає руки. Ми впевнені в перемозі України, і нас точно не зламати”, – заявив Порошенко.

Він зазначив, що за 5 попередніх років було закладено серйозний запас міцності.

“І що додає оптимізму, по-перше, це запас міцності тих змін, які українці здійснили протягом 5 років. Похитнути його виявилося не так просто. А по-друге, мільйони небайдужих людей демонструють свою громадянську позицію. Наша команда відчуває цю підтримку, вона надихає та окриляє. І ми разом боронимо наші цінності й перспективу членства України в ЄС і НАТО, і мову, і віру, і армію. Ми захищаємо Збройні сили в тилу від атак “п’ятої колони”, а збройні сили міцно тримають оборону на фронті. Я дякую нашим воїнам за те, що вони гарантують безпеку і дарують веселі та радісні новорічні свята”, – сказав політик.

Порошенко закликав, щоб у новому році синьо-жовтий прапор єдності був важливішим, ніж партійні кольори, і щоб попри внутрішні розбіжності українці зберігали солідарність перед зовнішніми викликами.

“Разом ми сильні. Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком. Миру всій країні, щастя й добробуту кожній родині. І хай збуваються найсміливіші мрії. З Новим роком! Веселих свят”, – підсумував Порошенко.

“Все буде гаразд”, – додала Марина Порошенко.

Варто зазначити, що телеканали “Прямий” і “П’ятий” показали новорічне привітання колишнього президента Петра Порошенка замість ролика, записаного нинішнім Главою держави Володимиром Зеленським.

Виступ Зеленського пішов в ефірі вже після бою курантів, точно так, як минулого року показав телеканал “1 + 1” Ігоря Коломойського.

Тоді в ефірі телеканалу спочатку опублікували привітання Зеленського, в якому він оголосив про рішення йти в президенти і лише потім пустили в ефір привітання Порошенка.