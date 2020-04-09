Про це Клименко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні не зібралися ні бюджетний комітет для розгляду змін до бюджету, ні банківський для розгляду пріоритетного для отримання траншу МВФ банківського закону через 16 тисяч поправок. Значить, засідання Ради на понеділок 13.04 під великим питанням”, – пише вона.
Водночас, за словами Клименко, депутатами був на 99% зменшений бюджет на навчання лікарів та на 38% зменшена субвенція місцевим бюджетам на школи.
“Забирають всі кошти на проєктування й будівництво Національного музею Революції Гідності”, – додала вона.
Також, за її словами, кошти з культури “зрізали, ніби української культури більше не буде існувати”.
“І при цьому виділяють мільярди коштів на силові органи”, – підкреслила Клименко.
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