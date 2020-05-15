Замість тестів — вимірювання температури: заступниця голови МОЗ засумнівалася в статистиці по COVID-19 в інших країнах

Відповідну заяву Шаталова зробила в ефірі телеканалу “Наш“.
Телеведучий запитав заступницю міністра про те, чому Україна значно відстає від інших країн Європи за кількістю проведених тестувань на COVID-19.
Шаталова спершу зазначила, що відповідати на таке питання — повноваження головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко, а після висловила свою думку про ситуації, що склалася.
Так, Шаталова заявила, що порівнювати кількість тестувань на COVID-19 в Україні та інших країнах неправильно, оскільки нібито невідомо, що саме включається в цю статистику.
“Порівняти статистику це порівнювати що з чим… Чи знаємо ми що входить в статистику тих країн? Можливо, в свою статистику тестування вони включають вимірювання просто температури, або швидкі тести, або ще щось, що можна сказати, що це тестування, але насправді немає”, — припустила Шаталова.
Вона додала, що впевнена, що Україна подає виключно статистику про проведені ПЛР-тестування.
“Ми не даємо статистику зі швидких тестів, по вимірюванню температури, по яким-небудь ще додатковими показниками, за якими можна ще зробити висновки”, — сказала вона.
Підводячи підсумки, заступниця міністра запевнила, що Україна “однозначно буде нарощувати кількість тестувань”.
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- В кінці квітня головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував, що найближчим часом в Україні буде запущено масове ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу COVID-19.
- Станом на 21 квітня в Україні — найменший відсоток тестів на коронавірус COVID-19 серед країн Європи.