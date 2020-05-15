Covid-19 Україна

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Замість тестів — вимірювання температури: заступниця голови МОЗ засумнівалася в статистиці по COVID-19 в інших країнах

Заступник голови МОЗ Світлана Шаталова заявила, що кількість тестувань на COVID-19 в Україні менше, ніж в інших країнах, тому що інші там можуть вносити в статистику "вимірювання температури".

П’ятниця, 15 травня 2020, 00:00

Відповідну заяву Шаталова зробила в ефірі телеканалу “Наш“.

Телеведучий запитав заступницю міністра про те, чому Україна значно відстає від інших країн Європи за кількістю проведених тестувань на COVID-19.

Шаталова спершу зазначила, що відповідати на таке питання — повноваження головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко, а після висловила свою думку про ситуації, що склалася.

Так, Шаталова заявила, що порівнювати кількість тестувань на COVID-19 в Україні та інших країнах неправильно, оскільки нібито невідомо, що саме включається в цю статистику.

“Порівняти статистику це порівнювати що з чим… Чи знаємо ми що входить в статистику тих країн? Можливо, в свою статистику тестування вони включають вимірювання просто температури, або швидкі тести, або ще щось, що можна сказати, що це тестування, але насправді немає”, — припустила Шаталова.

Вона додала, що впевнена, що Україна подає виключно статистику про проведені ПЛР-тестування.

“Ми не даємо статистику зі швидких тестів, по вимірюванню температури, по яким-небудь ще додатковими показниками, за якими можна ще зробити висновки”, — сказала вона.

Підводячи підсумки, заступниця міністра запевнила, що Україна “однозначно буде нарощувати кількість тестувань”.

На відео з 5 хвилини

Теги: Європа, Європа, Коронавірус, ПЛРтести, Україна, МОЗ, статистика

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