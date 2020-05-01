У школі-онлайн замість анонсованого уроку "Агресія Росії проти України в 2014 році помилково показали урок з боксером Олександром Усиком.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

У Міністерстві освіти пояснили, що показ іншого відео стався з технічних причин.

“Після зйомки кожен урок проходить кілька ступенів експертизи, а також складний процес монтажної роботи. Оскільки урок, заявлений в розкладі, не був технічно підготовлений до трансляції, на жаль, довелося надати для ефіру інший урок”, – розповіли в міністерстві.

Також наголошується, що урок про російську агресію в Україні повинен вийти пізніше. При цьому в міністерстві не уточнили, коли саме він буде випущений.

“Заняття на тему російсько-української війни обов’язково буде в ефірі телеканалів, які транслюють “Всеукраїнську школу онлайн” для 11 класу, а також на Youtube-каналі міністерства після його підготовки до ефіру”, – йдеться в повідомленні прес-служби.

Школа онлайн.Заплющте очі і послухайте фрагмент урока для 11 класу. Потім відкрийте і прочитайте назву урока. В розкладі стояла саме ця тема, як в назві…А вийшло відео уроку на іншу тему: про науково-технологічну революцію, із боксером Усикомhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-online-shkola-zamina-na-usyka/30585699.htmlАПД пояснення чому так сталося https://www.radiosvoboda.org/a/news-mon-usyk/30586096.html Gepostet von Ольга Комарова am Donnerstag, 30. April 2020