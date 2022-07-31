Військово-Морські сили України не підтвердили атаку на території штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

Про це повідомляє пресслужба ВМС у Facebook.

Раніше зазначалося, що в тимчасово окупованому ворогом Севастополі, начебто українським безпілотником атакована одна з військових частин загарбника. За версією росіян невпізнаний літальний об’єкт прилетів вранці 31 липня на територію штаба ЧФ РФ та нібито поранив 5 осіб.

Втім, українські військові запевнили, що насправді “ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб скасувати заходи з нагоди так званого свята”.

У ВМС зауважили, що такими заявами, росіяни визнають свою ППО недієздатною, та ставлять “під ще більший сумнів існування кримського мосту”.

“Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об’єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ”, — йдеться в повідомленні.

Водночас так звана “сенаторка” тимчасово окупованого Криму Ольга Ковітіді заявила, що безпілотник, який нібито атакував штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі, запустили з території міста. Також, на її думку, це “терористичний акт”.

У такий спосіб, демонструється, що у своїх провокативних заявах російські пропагандисти знову не дотримуються єдиної версії подій. Одні російські ЗМІ зазначають, що удар завдав безпілотник, інші — квадрокоптер.

Нагадаємо, що Росія “попереджала” про атаку штабу Чорноморського флоту Українською стороною, тож не виключено, що вранішній інцидент – це чергова російська провокація.

Зокрема, є про це писав один із російських Telegram-каналів: “Британці хочуть обставити удар РСЗВ, як спробу ЗС РФ приховати “страту та тортури над полоненими, а потім хайпонути за темником Бучі”. Третя мета — Севастополь, обговорюється центр міста або база ЧФ, але є ризик потрапити в зону дії ППО на острові Зміїний, оскільки дальності РСЗВ, які зараз поставлено, вистачить тільки при пуску з Одеської області”.