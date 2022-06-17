Військово-Морські Сили Збройних сил України уразили російський буксир "Василій Бех", який доставляв на острів Зміїний озброєння та особовий склад.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Українські воїни в акваторії Чорного моря уразили буксир окупантів “Василій Бех”, під час того, які він транспортував на острів Зміїний боєзапаси, озброєння та особовий склад Чорноморського флоту.

Як зазначили у ВМС України, окупантів від “демілітаризації” не врятував навіть зенітно-ракетний комплекс “ТОР”, який був розміщений на борту російського буксира.

Також повідомляється, що “Василій Бех” був побудований на судноремонтному заводі в Астрахані. Його водотоннажність складає 1605 тонн. До складу Чорноморського флоту РФ його прийняли у 2017 році.