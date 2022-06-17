Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.
Українські воїни в акваторії Чорного моря уразили буксир окупантів “Василій Бех”, під час того, які він транспортував на острів Зміїний боєзапаси, озброєння та особовий склад Чорноморського флоту.
Як зазначили у ВМС України, окупантів від “демілітаризації” не врятував навіть зенітно-ракетний комплекс “ТОР”, який був розміщений на борту російського буксира.
Також повідомляється, що “Василій Бех” був побудований на судноремонтному заводі в Астрахані. Його водотоннажність складає 1605 тонн. До складу Чорноморського флоту РФ його прийняли у 2017 році.
- Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські військово-морські сили перешкоджають російському домінуванню в північно-західній частині Чорного моря.
- Раніше повідомлялось, що українські захисники знищили ворожий десантний корабель “Орск”, який був пришвартований у тимчасово захопленому порту Бердянськ.