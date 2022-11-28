Відповідний допис Сергій Коваленко розмістив у Facebook.
Яна Оспіпова – мати з дитиною, якій немає ще року. Вона, як і багато українців, на понад дві доби лишилася без світла та води. До того ж, як повідомила жінка, у неї почалася сесія. І попри ці складнощі, вона не скаржиться. Єдине своє прохання до ДТЕК жінка озвучила у дописі в Facebook:
“Якщо це можливо, в наступні віялові відключення, будь ласка, увімкни світло в домах так, щоб із космосу було видно величезний Х*Й. Ну як пілоти роблять на FlightRadar”, – попросила вона.
Сергій Коваленко відреагував на таке креативне прохання. Він зауважив, що прохання Яни Осіпової “відгукнулись у серці кожного з нас”.
Українські енергетики важко працюють, щоб як можна скоріше відновити електромережі після останньої терористичної атаки. І світло в наших домівках гендиректор YASNO порівняв із тим фалічним посланням, яке запропонувала лишити ворогам жінка.
“Кожен раз, коли в оселі українців повертається світло – ми передаємо саме ваше послання ворогу. Нехай не так наочно, як ви запропонували, але вони його чують. І їм боляче. Ще ми хочемо передати ваш меседж всьому світу”
Він додав, що нещодавно енергетики повернули світло в Херсон, але скоро у них буде нова робота – повертати світло в український Крим.
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