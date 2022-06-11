Внаслідок військової агресії окупантів в Україні постраждали загалом 779 дітей, з них 287 — загинули. Найбільше дітей постраждало в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що станом на 11 червня від російської збройної агресії в Україні постраждали понад 779 дітей. Вточнюється, що 287 з них — загинули, а понад 492 — зазнали поранень.

Однак ці цифри не є остаточними. Наразі тривають підрахунки в місцях ведення бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Офіс генпрокурора додає, що в Донецькій області постраждало 217 дітей, у Харківській — 116, Чернігівській — 68, в Луганській — 53, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17, у м. Києві — 16, Житомирській — 15.

Зокрема, через невибіркові обстріли окупантів загинули 24 дитини в Маріуполі. Також 9 квітня внаслідок обстрілу смт. Райгородок у Донецькій області загинула 17-річна дівчина.

Загарбники також пошкодили 1 971 заклад освіти, зокрема, 194 — повністю зруйнували, підсумовує пресцентр Офісу генпрокурора.