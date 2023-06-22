Уночі російські окупанти завдали чергового ракетно-дронового удару по території України. Однак пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Станом на 22 червня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

Учора сталася масштабна аварія на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі, внаслідок чого тимчасово знеструмлювалися 268 тисяч споживачів у Києві та 116 тисяч – у Київській області.

Також внаслідок аварії на підстанції 330 кВ у Львівській області фіксувалося тимчасове знеструмлення понад 41 тисячі споживачів.

Тим часом, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріл пошкоджено газорозподільні мережі в Донецькій області. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилася частина споживачів у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Також через попередні обстріли знеструмлено частину споживачів у Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, у Житомирській області стався нещасний випадок – під час виконання робіт трактор сільгосппідприємства зачепив лінію електропередачі, тракторист загинув внаслідок ураження струмом. Триває розслідування.

У Дніпропетровській області внаслідок технологічних порушень тимчасово знеструмлювалися понад 8 тис. споживачів.

Через грозовий шторм вимикалася лінія електропередачі на Закарпатті, організовано огляд і усунення дефекту.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 613 МВт*год. Експорт відсутній.

Щодо підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, то триває фіксація та ліквідація наслідків повені. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

На Миколаївщині повністю заживлено всіх побутових споживачів, знеструмлених через підтоплення. У Херсоні залишаються без світла 13,6 тис. споживачів, у деокупованій частині області – один населений пункт, 35 споживачів.

Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, то фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.