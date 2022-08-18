Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.
За попередньою інформацією, двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Водночас ще одна людина померла дорогою до медзакладу.
Міський голова зазначив, що наразі збирають детальну інформацію про наслідки обстрілів. Про райони ураження та всі інші подробиці Сєнкевич повідомить згодом.
Зауважимо, що сьогодні, 18 серпня, в місті неодноразово лунала повітряна тривога. О 12:57 мер сповістив про вибухи, а вже о 14:09 про постраждалих.
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