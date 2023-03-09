Внаслідок масованого ракетного обстрілу України на території Львівської області у Золочівській громаді стало відомо про загиблих.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram з посиланням на слова голови Золочівської громади.

За його словами, у громаді є загиблі. Точну кількість жертв мер не уточнив: “Ця ніч була складною для сил ППО. Дякуємо вам за роботу!”, — додав Садовий.

За попередньою інформацією, в сторону Львівської області та самого Львова ворог випустив дрони та ракети, зазначив міський голова.

“Ворог біситься. Поранений російський ведмідь загнаний в пастку. Успіху на фронті у них не було вже давно. Тому обирають безглузду хаотичну стрілянину по всій Україні. Стріляють будь-куди, бо в них тут всюди вороги”, — написав Садовий.

ОНОВЛЕНО. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що у Золочівському районі російська ракета впала у житловій зоні. У момент падіння ракети люди перебували у себе вдома.

Зазначається, що там загинуло четверо осіб. Також пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. Наразі триває розбір завалів — під ними можуть бути люди.

Нагадаємо, що у ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.