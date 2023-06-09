Джерело: Міністерство енергетики України.

Уночі росіяни завдали чергового ракетно-дронового удару по території України. Зафіксовано пошкодження 2 об’єктів газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області. Також внаслідок артобстрілу є влучання в один з об’єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області. Триває ліквідація наслідків.

Зокрема, спеціалісти “Укргідроенерго” застосовують оперативне регулювання (а саме – зменшують обсяги скиду води) з урахуванням необхідності забезпечення балансу енергосистеми та мінімізації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

Щодо ситуації на ЗАЕС, то станом на ранок 9 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі окупованої Запорізької АЕС – 16,66 м, цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції. Експерти “Енергоатому” продовжують стежити за ситуацією.

На Криворізькій ТЕС у ставку-охолоджувачі рівень води поки достатній для забезпечення роботи енергоблоків. За оцінками експертів Міненерго, її вистачить на період від 10 місяців до року. Проте у майбутньому у зв’язку з падінням рівня води може виникнути потреба у поповненні ставка та, відповідно, забезпеченні безперебійної роботи станції.

Енергетики Херсонської та Миколаївської областей продовжують фіксувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС та спричиненої ним повені. Зараз в Херсонській області знеструмлено 158 трансформаторних підстанцій, у Миколаївській області – 49 трансформаторних підстанцій. Водночас у Херсоні фіксується поступове зменшення рівня води, який станом на 8 годину знизився до відмітки 5,3 метра (максимум сягав 5,68 м).

Крім того, енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо. На ранок вдалося повернути електропостачання для понад 2 тисяч домогосподарств у Херсоні та області. Без світла через підтоплення залишаються понад 16 тисяч споживачів. Ситуація на Херсонській ТЕЦ контрольована – після відходу води енергетики розпочнуть роботи з відновлення роботи насосної станції, яка була підтоплена.

Також триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 3 населених пункти. Зафіксовано обстріл населеного пункту, прилеглого до генеруючої станції. Є також пошкодження через обстріли на Харківщині.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Через технологічні порушення та відключення електропостачання фіксувалися зміни у русі потягів у Дніпропетровській області. Були відключення на Київщині, Одещині, у Чернівецькій області. Причина – технологічні порушення.