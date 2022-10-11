10 жовтня Росія завдала масованого обстрілу по Україні, випустивши десятки ракет та дронів. Згідно з оновленими даними, внаслідок злочинних дій окупантів загинуло 19 осіб, ще 105 - поранені.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, станом на 7 ранку 11 жовтня відомо, що внаслідок масштабних обстрілів України 10 жовтня загинуло 19 осіб 105 – травмовані.

Також відомо, що внаслідок влучань по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві, виникло понад 30 пожеж, які вдалось ліквідувати силами ДСНС.

Без електроенергії залишаються 301 населений пункт у таких областях як Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька.

Для забезпечення електропостачання ДСНС залучила 22 електростанції, з яких 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населений пункт у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучалися понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.