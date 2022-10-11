Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, станом на 7 ранку 11 жовтня відомо, що внаслідок масштабних обстрілів України 10 жовтня загинуло 19 осіб 105 – травмовані.
Також відомо, що внаслідок влучань по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві, виникло понад 30 пожеж, які вдалось ліквідувати силами ДСНС.
Без електроенергії залишаються 301 населений пункт у таких областях як Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька.
Для забезпечення електропостачання ДСНС залучила 22 електростанції, з яких 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.
За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населений пункт у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.
До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучалися понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.
- За 10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість – $400–700 млн.
- Вранці 10 жовтня російські військові здійснили обстріл чотирьох районів Києва. У центрі столиці руйнувань зазнали зокрема, парк Шевченка та дитячий майданчик.
- Індія та Китай – дві держави, які утримувались від засуджень повномасштабного вторгнення РФ в Україну та продовжували економічні відносини з РФ – після масованої ракетної атаки на Україну 10 жовтня закликали Кремль до деескалації та діалогу.