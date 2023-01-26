Про це повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

За його словами, станом на 15:00 26 січня, всього внаслідок російських ракетних атак та атак дронами виникло 2 пожежі, пошкоджено 35 будівель. Загинуло 11 осіб, ще 11 – постраждало.

Речник ДСНС зазначив, що зараз понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки обстрілів. Задіяно понад 25 одиниць техніки. Також під’єднано 88 генераторів, щоб подавати електроенергію насамперед на об’єкти соціальної сфери та інфраструктури.

Найбільше пошкоджено будівель, зокрема приватних і житлових багатоповерхівок – у Київській області.

Зазначимо, що 26 січня під час чергової масованої ракетної атаки російські військові здійснили 55 пусків різноманітних ракет. Силами ППО 47 крилатих ракет було збито. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія запустила ракети повітряного та морського базування, серед яких Х-101, Х-555, Х-47 “Кинджал”, “Калібр” і Х-59. Росіяни запускали їх з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Своєю чергою, Сили і засоби протиповітряної оборони Збройних сил України знищили із них 47 крилатих ракет. Крім того, 20 з них скерували по Києву. Також три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

“Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!”, – написав головнокомандувач.