У ніч на 6 серпня, близько 3:30, російські окупанти обстріляли місто Миколаїв. Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тяжкі поранення.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, цієї ночі під вогнем російських окупантів опинились сім мікрорайонів Миколаєва.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Більш того, одна із російських ракет влучила прямо у 5-поверхівку, пробила перекриття та залетіла у квартиру. Як наслідок – тяжкі поранення отримали двоє осіб.

Сєнкевич додав, що ця інформація є попередньою і зараз триває обстеження пошкоджених будинків, тому уточнені дані щодо наслідків нічного обстрілу повідомлять згодом.