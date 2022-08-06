Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, цієї ночі під вогнем російських окупантів опинились сім мікрорайонів Миколаєва.
Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
Більш того, одна із російських ракет влучила прямо у 5-поверхівку, пробила перекриття та залетіла у квартиру. Як наслідок – тяжкі поранення отримали двоє осіб.
Сєнкевич додав, що ця інформація є попередньою і зараз триває обстеження пошкоджених будинків, тому уточнені дані щодо наслідків нічного обстрілу повідомлять згодом.
- Нагадаємо, ніч у Дніпропетровській області знову була неспокійною: російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області. Поранення отримали троє місцевих мешканців.
- Також протягом п’ятого серпня російські окупанти вбили 5 мирних жителів Донецької області, ще 14 осіб отримали поранення.