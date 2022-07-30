Цієї ночі, 30 липня, російські окупанти знову обстріляли місто Миколаїв. Є жертви та поранені.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, росіяни почали обстрілювати Миколаїв після 1:00. Удар було завдано по одному з районів міста.

За попередніми даними, внаслідок нічного обстрілу загинула одна людина, ще шестеро осіб отримали поранення.

Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів значних пошкоджень зазнали декілька багатоповерхівок у Миколаєві.

На даний час, додав очільник Миколаївщини, детальна інформація щодо обстрілу та його наслідків ще встановлюється.

Також цієї ночі, близько 1:20 вибухи було чутно і в Баштанській громаді Миколаївщини.

За інформацією Кіма, вибухи лунали за містом і за попередніми даними – це працювала ППО.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань ще уточнюється.