Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його інформацією, росіяни почали обстрілювати Миколаїв після 1:00. Удар було завдано по одному з районів міста.
За попередніми даними, внаслідок нічного обстрілу загинула одна людина, ще шестеро осіб отримали поранення.
Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів значних пошкоджень зазнали декілька багатоповерхівок у Миколаєві.
На даний час, додав очільник Миколаївщини, детальна інформація щодо обстрілу та його наслідків ще встановлюється.
Також цієї ночі, близько 1:20 вибухи було чутно і в Баштанській громаді Миколаївщини.
За інформацією Кіма, вибухи лунали за містом і за попередніми даними – це працювала ППО.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань ще уточнюється.
- Нагадаємо, 29 липня близько 10 ранку російські окупанти почали обстрілювати Миколаїв. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.