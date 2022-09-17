Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, окупанти відкривали вогонь по Миколаївському та Баштанському районах області.
Так по Миколаївському району окупанти вдарили 16 вересня о 15:50. Під обстрілом опинилась Очаківська громада, обійшлось без постраждалих.
О 00:10 17 вересня окупанти відкрили вогонь по Очакову: як наслідок у деяких районах зникла електроенергія, серед мешканців ніхто не постраждав.
Вже 02:50 17 вересня росіяни завдали удару по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Загинула одна людина. Обстрілами пошкоджено очисні споруди та електропідстанцію, у більшості населених пунктах громади відсутнє електропостачання.
Щодо Баштанського району, то 16 вересня о 09:10 обстрілів зазнала околиця с. Мурахівка, о 09:15 – околиця станції Березнегувате. Сьогодні, 17 вересня, орієнтовно з 00:05 по 00:12 зафіксовано обстріли околиць смт Березнегувате. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюються.
Також минулої доби, 16 вересня, о 19:00 були обстріли с. Широке Широківської громади. Руйнування зазнали нежитлові господарські приміщення. Зранку, 17 вересня, о 05:00 та 06:00 с. Широке ще раз зазнало обстрілів. Інформація про руйнування уточнюється. Постраждалих серед цивільного населення немає.
- Всю ніч на 17 вересня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожими обстрілами опинились три громади району.
- В ніч на 17 вересня російські загарбники обстріляли інфраструктуру Запорізької області, серед руйнацій місцевий будинок культури, спортивний клуб й гімназія.
- Близько 2 години ночі окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксовано два ракетні влучення.