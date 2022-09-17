Російські окупанти протягом 16 вересня та у ніч на 17 вересня обстрілювати Миколаївську область. Унаслідок обстрілів загинуло одна людина.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, окупанти відкривали вогонь по Миколаївському та Баштанському районах області.

Так по Миколаївському району окупанти вдарили 16 вересня о 15:50. Під обстрілом опинилась Очаківська громада, обійшлось без постраждалих.

О 00:10 17 вересня окупанти відкрили вогонь по Очакову: як наслідок у деяких районах зникла електроенергія, серед мешканців ніхто не постраждав.

Вже 02:50 17 вересня росіяни завдали удару по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Загинула одна людина. Обстрілами пошкоджено очисні споруди та електропідстанцію, у більшості населених пунктах громади відсутнє електропостачання.

Щодо Баштанського району, то 16 вересня о 09:10 обстрілів зазнала околиця с. Мурахівка, о 09:15 – околиця станції Березнегувате. Сьогодні, 17 вересня, орієнтовно з 00:05 по 00:12 зафіксовано обстріли околиць смт Березнегувате. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюються.

Також минулої доби, 16 вересня, о 19:00 були обстріли с. Широке Широківської громади. Руйнування зазнали нежитлові господарські приміщення. Зранку, 17 вересня, о 05:00 та 06:00 с. Широке ще раз зазнало обстрілів. Інформація про руйнування уточнюється. Постраждалих серед цивільного населення немає.