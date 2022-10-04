Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

За його інформацією, одна з російських ракет поцілила у підприємство у Холодногірському районі Харкова. На місці прильоту виникла пожежа, за попередніми даними обійшлось без постраждалих.

Інша ворожа ракета поцілила у критичну інфраструктуру Новобаварського району. На місці прильоту також виникла пожежа, наслідки якої вже локалізовано.

Окрім цього, внаслідок цього обстрілу загинула 46-річна жінка.

“На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів”, – написав очільник Харківщини.