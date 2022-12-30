Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Зазначається, що вночі окупанти випустили на Київ іранські безпілотники “Shahed”.
У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих безпілотників. Силами ППО було знищено всі цілі.
Однак один з баражуючих боєзапасів “Shahed” влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці під час падіння.
Як наслідок – будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон.
Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються.
- У ніч на 30 грудня російські окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. Всі ворожі БПЛА були знищені силами ППО.