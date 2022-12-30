У ніч на 30 грудня війська РФ атакували українську столицю безпілотниками. Всі ворожі БПЛА були знищені, однак один з них впав на адмінбудівлю, частково зруйнувавши її.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що вночі окупанти випустили на Київ іранські безпілотники “Shahed”.

У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих безпілотників. Силами ППО було знищено всі цілі.

Однак один з баражуючих боєзапасів “Shahed” влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці під час падіння.

Як наслідок – будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон.

Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються.