Після чергового нічного ворожого обстрілу території України ракетами та дронами пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Тим часом російські окупанти продовжують тероризувати Херсон, а також інші прифронтові та прикордонні з РФ території. Через обстріли є відключення на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та Харківщині.

Внаслідок технологічних порушень було знеструмлено споживачів Одеської та Кіровоградської областей.

На півдні країни триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС. У Миколаївській області через підтоплення знеструмлено 5 населених пунктів повністю і 5 – частково. У Херсоні залишаються без живлення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області через підтоплення знеструмлено 6 населених пунктів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. У Херсоні заживили 180 абонентів, знеструмлених через підтоплення, а на Миколаївщині – понад 700 абонентів.

Також ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи на береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ, яку було підтоплено.